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英保守黨國會補選慘敗 強生承諾傾聽選民聲音

2022/6/24 16:21
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國首相強生領導的保守黨昨天在2場國會補選慘敗，強生今天承諾會「傾聽」選民聲音，但仍將「繼續執行」他的職務。

保守黨失去英格蘭西南部蒂威頓和荷尼頓（Tiverton and Honiton）選區的議席，這席百年來原由保守黨掌握。最大在野黨工黨（Labour）則奪回英格蘭北部的韋克費德（Wakefield）選區。這些結果為強生帶來新的壓力。

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法新社報導，強生（Boris Johnson）正在非洲國家盧安達出席大英國協政府領袖會議（Commonwealth Summit）。他告訴英國廣播媒體：「我務必要傾聽人們所言。我們將繼續前進，來解決民眾的疑慮。」

補選的國會2席之所以出缺，因為原本的保守黨籍國會議員近幾個月因醜聞辭職。連月來的醜聞和失態重創了強生和保守黨的威望。強生本月初才剛挺過自家保守黨議員發起的不信任投票，得以續任黨魁及首相。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110624

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