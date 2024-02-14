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印尼大選登場 旅居大馬海外選民關注投票結果

2024/2/14 15:40
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（中央社記者黃自強吉隆坡14日專電）印尼大選今天登場，旅居馬來西亞的印尼選民已於11日在馬來西亞6個投票站提前投票，並關注這次大選投票結果。

印尼大選將選出下屆正副總統、國會議員及地方議員，今年的總統選舉有3組候選人。

印尼駐馬來西亞大使館11日在馬來西亞各地設置6個投票站，提供符合投票資格的25萬7050名印尼選民投票，而吉隆坡世界貿易中心（WTCKL）也是印尼在海外的最大投票站。

印尼鄰近馬來西亞，許多印尼移工選擇去語言與文化相近的馬來西亞工作。馬來西亞媒體報導稱，在馬來西亞登記的印尼選民人數占印尼海外選民總數的47.55%，也是海外選民最多的國家。

目前在吉隆坡工作的印尼選民賽瑪雅（Symar）今天告訴中央社記者，海外選民要提前投下神聖一票，但11日當天在吉隆坡世界貿易中心等待投票的印尼選民太多，從早上排隊到中午都遲遲沒有辦法進入投票站，由於當天仍要工作，最終只好放棄投票權利。

賽瑪雅指出，這次印尼大選有多組候選人，她心中雖有屬意人選，可惜受限於工作時間關係，無法投票，但她希望印尼的政治情勢與國家發展會愈來愈好。

馬來西亞南洋商報等媒體報導，在吉隆坡世界貿易中心投票有22萬2945名選民、檳城有5375名選民、新山有2684名選民，東馬的斗湖有2萬247名選民、古晉有2988名選民、亞庇有2811名選民。（編輯：高照芬）1130214

#大馬
#印尼
#馬來西亞
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