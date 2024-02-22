分析：英國短期或長期碳排目標可能都會跳票

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）挪威風險管理服務機構DNV表示，英國將無法實現2030年的脫碳承諾，以及在本世紀中葉將溫室氣體排放減至達成淨零的目標。

路透社報導，根據巴黎協定（Paris Agreement），英國承諾在2030年底前做到相較1990年水準碳排減量68%，但DNV一份報告預測，屆時英國僅能做到減量55%。

DNV高級副總裁兼能源系統業務英國愛爾蘭區域總經理瓦馬德萬（Hari Vamadevan）說：「如不立即採取行動，英國將無法履行自身的氣候承諾，並在全球脫碳競賽中落後。」

除巴黎氣候協定，英國自身也有具法定的氣候目標，即在2050年底前達到淨零排放。

然而DNV報告指出，到2050年英國的年碳排預計會達到1億2500萬公噸當量，相較1990年水準減少85%，但仍不是政府目標的100%。

DNV提到，運輸和建築業在2050年會是總碳排的兩個最大貢獻源。

英國政府去年將販售新汽柴油車的禁令從2030年展延至2035年。DNV表示，很大一部份車輛，尤其是商用車將繼續使用化石燃料；而由於低碳燃料推廣緩慢，航空業將繼續成為排放大戶。

英國約80%的初級能源總供給來自化石燃料，13%來自再生能源，另外7%來自核能。

DNV報告預估，英國將繼續高度依賴化石燃料。根據現行政策，到2031年底前化石燃料占比僅會降至71%，到本世紀中葉，化石燃料仍將占初級能源總供給1/3。

DNV報告指出，如果採取適當獎勵措施，加快部署風力、太陽能光伏、智慧電網和電動車等科技，同時應用碳捕捉與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）技術和氫能，就可以加速脫碳。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130222