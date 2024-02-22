更多編輯台推薦新聞：
OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院朝野協商達共識 邀陳建仁23日食安專案報告
首頁 / 國際

救經濟成優先考量 中國恐難達成2025年減碳目標

2024/2/22 16:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京22日綜合外電報導）根據今天公布的一份報告，碳排量居全球之冠的中國為提振疲軟的經濟，增加對碳密集型產業的依賴，這導致該國可能無法實現所有2025年的主要減碳目標。

中國先前承諾，其碳排量將於2030年達到峰值，且該國將在2060年實現淨零排放。

根據巴黎氣候協定（Paris Climate Agreement），中國政府曾承諾實現一連串階段性目標，比如確保20%的能源來自化石燃料替代品，及在2025年前降低其碳密集度（carbon intensity，指每單位國內生產毛額的二氧化碳排放量）。

但根據芬蘭「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA）最新的報告，中國能源消耗從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的低點明顯反彈，意味「2023年後所有目標都已嚴重偏離軌道」。

這篇發表在氣候變遷科學與政策專門網站Carbon Brief的報告指出，由於中國政府透過燃燒更多煤炭來滿足不斷增長的電力需求，去年中國電力產業的碳排增加了5.2%。

惡劣氣候也導致問題加劇。一連串的乾旱讓水力發電產能降至20多年來的新低。

因此，除非中國讓碳排創紀錄地降低4%到6%，才可能達到該國設下的2025年碳密集度目標。

報告還指出，若中國去年數量破紀錄的再生能源裝置數量持續增加，該國仍能達成明年的部分目標。（譯者：李晉緯/核稿：施施）1130222

#中國
#減碳
#淨零國際
#碳排
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48