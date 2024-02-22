救經濟成優先考量 中國恐難達成2025年減碳目標

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（中央社北京22日綜合外電報導）根據今天公布的一份報告，碳排量居全球之冠的中國為提振疲軟的經濟，增加對碳密集型產業的依賴，這導致該國可能無法實現所有2025年的主要減碳目標。

中國先前承諾，其碳排量將於2030年達到峰值，且該國將在2060年實現淨零排放。

根據巴黎氣候協定（Paris Climate Agreement），中國政府曾承諾實現一連串階段性目標，比如確保20%的能源來自化石燃料替代品，及在2025年前降低其碳密集度（carbon intensity，指每單位國內生產毛額的二氧化碳排放量）。

但根據芬蘭「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA）最新的報告，中國能源消耗從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的低點明顯反彈，意味「2023年後所有目標都已嚴重偏離軌道」。

這篇發表在氣候變遷科學與政策專門網站Carbon Brief的報告指出，由於中國政府透過燃燒更多煤炭來滿足不斷增長的電力需求，去年中國電力產業的碳排增加了5.2%。

惡劣氣候也導致問題加劇。一連串的乾旱讓水力發電產能降至20多年來的新低。

因此，除非中國讓碳排創紀錄地降低4%到6%，才可能達到該國設下的2025年碳密集度目標。

報告還指出，若中國去年數量破紀錄的再生能源裝置數量持續增加，該國仍能達成明年的部分目標。（譯者：李晉緯/核稿：施施）1130222