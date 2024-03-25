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匈牙利拉力賽出意外 車輛衝撞觀眾釀4死

2024/3/25 11:11
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（中央社布達佩斯24日綜合外電報導）匈牙利當局表示，在國內西北部舉行的一場拉力賽今天不幸發生意外，1名參賽車手滑出賽道撞向觀眾，造成4人死亡、多人受傷，傷者包括2名兒童。

法新社報導，根據警方聲明，目前尚不清楚參賽車輛為何偏離道路。這場為期兩天的拉力賽於匈牙利西北部的柯馬倫－艾茲特岡（Komarom-Esztergom）地區舉行。

警方表示，這起事故發生在接近斯洛伐克邊境的小鎮巴約特（Bajot）附近，造成至少7人受傷。

8輛救護車和4架救援直升機被派往現場，賽事立即停止。

匈牙利「米蒂新聞社」（MTI）引述現場醫護人員的說法報導，有2名觀眾身受重傷，包括1名兒童，這個孩子被送往醫院，傷勢危及生命。

醫護人員表示，另有6人輕傷，其中有1名兒童，已在現場接受治療。

匈牙利國家賽車運動協會（Hungarian National Motorsport Association）向罹難者家屬致哀，並矢言與當局合作，立即調查事故原因。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130325

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