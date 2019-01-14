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年貨大街將登場 北市消防演習加強宣導

最新更新：2019/01/14 12:05

（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市迪化年貨大街19日將登場，台北市消防局估期間將湧入30萬人次，今天模擬攤商電線短路火災演習、民眾以「視訊119」APP報案，消防員立即進行救護及滅火，展現搶救效能。

台北市政府消防局上午在迪化街舉行「2019台北年貨大街消防演習暨防災園遊會」，由於年貨大街活動自19日起為期16天，預計人潮多達30萬人次，為讓民眾能安心採買年貨過好年，特別加強宣導及演習。

這次演習情境模擬永樂市場西側廣場攤商因使用延長線過載，導致電線短路起火，進而引燃周邊可燃物並延燒到永樂市場，現場民眾立即以「視訊119」APP報案，社區巡守隊也實施初期滅火與疏散應變。

消防人員隨後抵達現場，立即執行傷患救護、人命救助及滅火搶救。

北市消指出，這次演練項目包含「報案、巡守隊初期疏散及滅火、民眾旁觀者CPR」、「傷患救護」、「指揮幕僚編組作業及快速救援小組（RIT）」、「高空作業車救援」、「關東梯、雙節梯及三節梯加掛梯架設人命疏散及垂直救援」、「破壞鐵窗、鐵捲門強力入室搶救」、「燈繩、燈箱搜救」、「繩索垂降救助」及「消防水線射水滅火」等，展示搶救效能。

北市消副局長許景盛受訪表示，北市去年共發生2163起火災案件，平均每天發生6件火災；其中，43.8%（約2.6件/日）為使用爐火不慎造成；其次，電器火災約佔27%；再來就是煙蒂使用不慎約佔10.4%。

他說，北市消這10幾年來都針對年貨大街加強防火宣導及年前消防演習，針對巷道狹窄特性，會預先佈設水線和幫浦，當消防車、人員到達外圍時不需拉水線即可展開救災，將災損降至最低。

另外，針對攤商拉設延長線部分，也會要求其使用合格電氣配線且要加強固定；使用爐火部分，也要依消防相關法規設置，每天也會加強檢視攤商擺設，違者會要求改善。

許景盛指出，民眾可多加利用「台北市行動防災APP」、「台北防災立即go」和「視訊119」APP，除增強防災知識外，也能讓消防單位明確掌握災情，以利迅速及正確派遣人車救援。

宣導活動現場還設有「住宅保命器」、「無形殺手」、「驚爆危機」、「消防小尖兵」等多個防災宣導互動體驗攤位，透過寓教於樂方式，宣導火災逃生要訣及初期應變技巧。（編輯：戴光育）1080114

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