男偽造李玟演唱會電子門票網售 難逃法網

（中央社記者黃麗芸台北5日電）藝人李玟演唱會QR Code電子門票遭偽造，北市警方日前接獲受害女子報案，指稱在臉書上向不詳男子購買數張卻疑遭詐騙，便趁雙方面交時盤查確認為詐騙，全案依法送辦。

台北市警察局南港分局南港派出所今天表示，近來發現常有歹徒利用網路上免費軟體，自行下載並偽製QR Code電子門票，透過網路或臉書社群以假亂真於向不知情民眾兜售詐騙現金。

警方日前接獲被害女子報案，指稱她在臉書社群軟體上向不詳男子購買數張「2019李玟世界巡迴演唱會」門票，雙方談妥低於市價的交易金額後，相約在台北捷運南港展覽館站出口處交付現金及門票，但她完成訂購後察覺似乎疑遭詐騙，才報案請求協助。

經警方專案小組查證確認為詐騙案件，便趁5月30日被害女子和犯嫌面交之際，前往實施身分盤查，犯嫌見警到場後驚覺事跡敗露，一度欲逃離現場，但經警方制止並查扣偽造QR Code電子門票數張，全案調查後依涉嫌詐欺罪嫌移請士林地檢署偵辦。

南港分局提醒，詐欺手法層出不窮，民眾網購應注意購買商品與一般市價是否相當，若差距過大則風險較多，應選擇有信譽商家，且遇事勿急、勿躁、多思考、多查證以防被騙。（編輯：張銘坤）1080605