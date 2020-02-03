武漢肺炎防疫 徐國勇感謝全體警察投入

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台灣強力防堵武漢肺炎疫情，內政部長徐國勇今天聽取警政署重要工作簡報時，對於協助相關防疫工作的員警表達感謝，並轉達總統蔡英文等高度肯定全國警察在選舉、春節維安表現。

警政署晚間發布新聞稿指出，徐國勇今天聽取警政署重要工作簡報時，轉達蔡總統及行政院長蘇貞昌對於全國警察機關堅守崗位、任勞任怨，順利完成第15任總統副總統、第10屆立法委員選舉及春節假期安全維護工作，表達高度肯定。

同時，對於員警積極協助防堵武漢肺炎疫情的相關工作，徐國勇也代表蔡總統及蘇貞昌表示關懷與感謝之意。

徐國勇表示，警察人員在選舉期間不眠不休，致力穩定社會秩序，讓維安零缺點；春節假期則加強犯罪偵防、維持交通順暢與為民服務，讓民眾安心過好年。

另外，中國大陸爆發武漢肺炎疫情後，各警察機關積極協助防疫，包括入境檢疫、偵處假訊息、協尋、訪查被隔離（失聯）者、集中場所安全維護等。

徐國勇指出，值此非常時期，蔡總統及蘇貞昌都非常感謝警察機關全體動員齊心協力防堵疫情，同時也指示警政署長陳家欽務必提醒員警做好自我保護，才能保護更多民眾的健康，他近期也將到基層前線慰勉協助防疫工作員警，幫他們加油打氣。（編輯：戴光育）1090203