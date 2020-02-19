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台南藥局遭爆囤積百萬片口罩 業者否認揚言提告

最新更新：2020/02/19 11:51
台南市東區一家健保特約藥局遭媒體爆料囤積百萬片口罩，每片賣價新台幣15元，台南市調查處、衛生局、消保官19日聯合調查，當下未查獲非法口罩，業者也否認囤積，揚言對爆料媒體提出誹謗、妨害名譽等告訴。中央社記者張榮祥台南攝 109年2月19日
台南市東區一家健保特約藥局遭媒體爆料囤積百萬片口罩，每片賣價新台幣15元，台南市調查處、衛生局、消保官19日聯合調查，當下未查獲非法口罩，業者也否認囤積，揚言對爆料媒體提出誹謗、妨害名譽等告訴。中央社記者張榮祥台南攝 109年2月19日

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市東區一家健保特約藥局遭媒體爆料囤積百萬片口罩，每片賣價新台幣15元，台南市調查處、衛生局、消保官今天聯合調查，當下未查獲非法口罩，業者也否認囤積，揚言提告。

台南市調查處、消保官及衛生局今天聯合調查台南市東區一家健保特約藥局，這家藥局遭媒體爆料囤積百萬片口罩，每片賣價15元，囤積口罩來自屏東的口罩工廠。

不過，消保官等未在藥局店面上發現非法口罩，檯面上也只有中央配發的口罩，藥局陳姓業者則否認囤積口罩，且出示手機LINE的頁面，證明藥局口罩訂單是預定4月30日疫情解除後才會出貨，非當下販售的訂單。

陳姓業者對遭到調查、媒體報導頗有微詞，揚言對爆料媒體提出誹謗、妨害名譽等告訴。

台南市主任消保官楊璿圓告訴中央社記者，目前正在等候業者出示口罩進出貨等相關資料；全案也報請檢調偵辦。（編輯：黃世雅）1090219

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