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首頁 / 社會

竹聯幫幹部橫行北台暴力取財 警逮6嫌

最新更新：2020/03/25 17:19

（中央社記者黃麗芸台北25日電）以竹聯幫地堂幹部陳男為首的暴力犯罪集團橫行北台地區，長期以借貸糾紛為由，多次率眾持斧頭和開山刀以暴力、恐嚇方式牟取不法利益，刑事局循線於20日逮6嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，日前獲報有被害民眾自民國107年9月起，分別陸續遭36歲陳男為首的暴力犯罪集團藉借貸糾紛為由，長期率眾以暴力、恐嚇等不法手段牟取利益，嚴重危害社會秩序。

刑事局為擴大偵查能量掃蕩，和新北市警察局蘆洲分局、嘉義市警察局第一分局等單位共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組自去年10月起進行長期跟監、埋伏及蒐證等偵查作為，發現此暴力犯罪集團橫行台灣北部地區，且都以恐嚇脅迫等方式牟利，若被害人稍有不配合，便以言語、簡訊、妨害自由、恐嚇危害安全、強行闖入民宅及圍堵等暴力手段，強迫被害人交付錢財。

專案小組見時機成熟之際，於今年3月17至20日兵分多路同步掃蕩，共計查獲包括陳男在內等6嫌到案，現場查扣開山刀4支、西瓜刀1支、斧頭2支、鐵鎚1支及鞭炮1盒及手機6支等贓證物。

全案詢後依涉嫌違反恐嚇取財、恐嚇危害安全等罪嫌先行解送新北地檢署，全案持續擴大偵辦中。（編輯：張銘坤）1090325

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