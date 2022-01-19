男子生意失利遭合夥人強押毆打 台南警逮7人送辦

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南杜姓男子生意失利，合夥人林姓男子欲取回本錢未果，林男等強押杜男到桃園毆打，杜男尿遁逃出，警方17日兵分多路逮捕6男1女到案送辦，林男遭台南地檢聲押獲准。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，22歲杜男生意失利，42歲林男（台中人）想拿回投資本錢未果，雙方去年8月相約在台南市中西區談判，未料杜男一現身就被林男等人強押載往桃園拘禁在汽車旅館及偏僻工廠16小時，拘禁期間遭林男等7人輪流毆打。

後來杜男利用在超商上廁所時打電話向家人求救，桃園警方獲報趕往現場將杜男救出，林男等人見警方到來，四散逃逸。

台南警方接手此案，17日兵分多路前往台中、桃園逮捕林男等共6男1女到案，昨天以涉犯組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方訊後聲押林男獲准。（編輯：陳仁華）1110119