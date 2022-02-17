傷害犯利用如廁脫逃 屏警逮捕歸案

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）上個月7日從屏東恆春警分局利用如廁脫逃的江姓傷害嫌犯，昨天深夜在高雄市落網，警方將他解送屏東地檢署歸案。

江姓嫌犯1月初因為感情糾紛，涉嫌持刀與2名共犯進入商店內，砍殺前女友的男性友人，造成被害人重傷住院，江嫌及其他2名共犯到案後，在偵查隊候詢期間，7日凌晨2時許，聲稱要上廁所，趁隙脫逃。

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恆春警分局今天發布新聞稿表示，恆警與刑警大隊立即組成專案小組全力緝捕，並由屏東地檢署發布通緝，案發後，江嫌隨即搭乘大眾運輸工具北上至中南部等地藏匿，專案小組採緊迫盯人方式逐一清查可能接濟江嫌的親友，並追緝藏身處所。

警方表示，江嫌每到一處藏身，就會發現專案小組也趕到查緝，逼得江嫌毫無立足之處，最後只好逃往高雄，專案小組獲知後，立即與高雄市警察局苓雅分局合作，昨天下午5時許在高雄市苓雅區和平路一帶埋伏，將江嫌查緝到案並解送屏東地檢署歸案。（編輯：黃世雅）1110217