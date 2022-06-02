盜領獨居老人逾1092萬元 婦人一審判3年10月

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（中央社記者林長順台北2日電）台北市字姓女子見75歲獨居老婦有精神障礙，竟騙取老婦提款卡及密碼，盜領新台幣1092萬餘元。台北地方法院依乘機詐欺取財罪判處字女有期徒刑3年10月。全案可上訴。

判決指出，字姓女子於民國108年間因家屬同住台北榮總加護病房而結識75歲的黃姓老婦，老婦的丈夫過世後，獨居在家，字女持續到老婦家中拜訪並邀老婦外出用餐以維持關係。

判決表示，字女與老婦交往過程中，得知老婦患有廣泛性焦慮症，常有說話反覆、失憶、記憶力混亂等狀態，自109年5月30日開始，多次以幫忙提款、借款等名義，持老婦的郵局及銀行提款卡及密碼，到自動櫃員機操作提款。

郵局發現老婦的帳戶提領異常，通報警方，警方通知字女製作筆錄後，發現字女見老婦仍一人獨居，無人照顧，繼續盜領老婦款項，總計盜領1092萬9000元。

字女於法院審理時坦承犯案，供稱自己將盜領款項用以賭博、償還個人借款，並表示願意償還100萬元。

台北地方法院審酌字女將被害人帳戶內款項幾乎提領一空，所取得金額甚鉅，迄今均未清償任何款項，犯後態度甚為可惡，不應輕縱，依乘機詐欺取財罪判刑3年10月。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110602