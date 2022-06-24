調二審辦事檢察官名單出爐 10人橫跨老中青世代

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（中央社記者蕭博文台北24日電）法務部檢察官人事審議委員會今天通過法務部長蔡清祥圈選的調二審辦事檢察官10人名單，期別橫跨15期，其中最資淺的為50期的林思蘋，將調派台灣高等檢察署台中檢察分署。

法務部官員說，一審檢察官、主任檢察官派任二審檢察官途徑包括輪調缺、調辦事；輪調缺即俗稱的三專生，職缺在二審，3年後回任一審檢察官；調二審辦事即俗稱的二專生，職缺在原地檢署，2年後歸建。

今天通過的二專生10人名單包括，桃園地檢署蔡孟利（司法官班第35期）、台南地檢署盧駿道（37期）、高雄地檢署高嘉惠（38期）、士林地檢署王碧霞（38期）、雄檢劉海倫（38期）、台北地檢署黃逸帆（43期）、橋頭地檢署陳俊宏（43期）、彰化地檢署王元郁（46期）、雄檢施昱廷（46期）、台中地檢署林思蘋（50期）。

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檢察人士分析，這份名單展現區域平衡、兼顧老中青世代、年輕化等特色；10名調二審辦事檢察官來自8個地檢署，能讓一審檢察官體認機會均等，只要持續認真努力，兢兢業業，堅守崗位，每一個人都會有上二審歷練的機會。

這名檢察人士說，10人的期別橫跨35期至50期，可說是兼顧經驗豐富的檢察官與年輕認真的檢察官，也讓年輕檢察官可在二審增加不同歷練，提升辦案視野及專業能力。（編輯：戴光育）1110624