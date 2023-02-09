持刀殺害前妻遭二審判15年半 男子：很後悔

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64歲陳姓男子（前）被控持刀殺害前妻，二審9日駁回上訴仍判15年6月，他坐著輪椅聆判後表示，很後悔，盼不要再延押。中央社記者劉世怡攝 112年2月9日

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（中央社記者劉世怡台北9日電）64歲陳姓男子被控持刀殺害前妻，透過律師向警方表達自首，卻一度不願開門面對。一審依殺人罪判刑15年6月，二審今天駁回上訴，他坐著輪椅聆判後表示，很後悔，盼不要再延押。

二審合議庭審酌陳男羈押庭即將到期，於宣判後召開延押庭，陳男庭上表示，他對自己殺人的犯罪事實不爭執，希望不要再延押，至今已被羈押2年多了，家都已荒廢，請求讓他可以回家；目前身體很差，如果沒有扶著牆壁，無法走路。陳男於還押時，面對媒體詢問是否感到後悔，進而表示「很後悔」。

新北巿三峽警分局民國110年9月10日獲報，1名律師報案指稱，他的委託人陳男聲稱，在鶯歌的住處殺害前妻；警方立即派人赴現場察看，但陳男不願開門，經警方持續溝通後才開門，在客廳地面的棉被下有1名女性已明顯死亡。

陳男向警方供稱，死者為自己的前妻林女，因財務糾紛，他持水果刀殺害女方。

案經檢方起訴，一審新北地方法院依殺人罪判陳男15年6月，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判，駁回上訴，仍判15年6月，還可上訴。（編輯：張銘坤）1120209