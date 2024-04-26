陸軍43砲指部舊靶場遭非法回填3.8萬噸 4人起訴

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）陸軍43砲指部楊姓後勤科長涉與吳姓廠商共謀，找來有清運廢棄物需求的業者非法回填舊靶場，藉此收取清運費，總計回填3萬8000多噸。橋檢將楊男等4人依貪污等罪起訴。

陸軍八軍團43砲指部楊姓後勤科長民國110年為監督樹木修剪工程與吳姓土包公司經理結識，雙方接洽過程中，吳男得知高雄大樹營區舊靶場有大面積凹地填平需求，因此便將半年來砍除修剪的樹木堆置回填凹洞，待日後載運土石再掩埋，楊男則在檢查表上填上合格，使吳男因此省下新台幣約60萬元清運費用。

由於廢樹枝、樹木回填舊靶場凹洞後，仍需以土石壓實、填平。楊男便和吳男共謀，由吳男以每車（35公噸大卡車）1100元向外尋找業者收受未經處理的廢棄物，並傾倒至舊靶場凹地回填。同年11月29、30日吳男便在楊男放行門哨下，自行載運、仲介他人找來110車次傾倒雜土、磚塊、磁磚等一般廢棄物，藉此圖利吳男取得約12萬不法所得。

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吳男事後更找來王姓廠商佯稱「保證可以打點軍方人員簽約及通過驗收」，讓營區舊靶場作為土尾場，王姓廠商則於110年底指示劉姓工地主任和司機將營建混合廢棄物運到舊靶場凹地傾倒，時間長達半年多，吳男也藉此收取約209萬元費用。

橋頭地檢署接獲檢舉後，會同市府環保局、調查局高雄市調處前往營區舊靶場開挖稽查，發現此處遭填埋共3萬8931噸營建混合廢棄物，初估吳男不法所得約282萬元。經傳喚楊男、吳男到案，檢方訊後依涉犯貪污治罪條例與廢棄物清理法聲押獲准，近日偵結後起訴楊男、吳男、王姓廠商、劉姓主任等4人。（編輯：黃世雅）1130426