王柏融敲安1打點 火腿勝樂天中止4連敗

（中央社記者楊啟芳台北23日綜合報導）北海道日本火腿鬥士今天對上東北樂天金鷲，王柏融3打數敲出1支安打，帶有1分打點。這場火腿打線大爆發，最終以11比2擊退樂天，中止4連敗。

王柏融昨天從宋家豪手中敲出安打，今天先發打第5棒，擔任指定打擊。第1局火腿就進帳分數，渡邊諒敲三壘安打後，杉谷拳士擊出高飛犧牲打，拿下1分，王柏融則是在二壘有人時選到保送，不過火腿沒能繼續添分數。

第3局中田翔轟出2分砲，助球隊取得3比1領先，下一棒王柏融遭到三振。第5局杉谷拳士轟陽春砲後，近藤健介敲二壘安打，王柏融再補上安打，帶有1分打點；第6局杉谷拳士再敲2分全壘打，演出單場雙響砲。

第7局王柏融選到保送率先上壘後，大田泰示敲安打，平沼翔太再獲保送形成滿壘，鶴岡慎也敲二壘安打，帶有2分打點，中島卓也敲2打點安打，火腿拉開至11比2領先。

樂天打線僅於第2及第6局各進帳1分，終場火腿就以11比2擊退樂天，中止4連敗，樂天的4連勝也中斷。火腿表現最亮眼的為第2棒杉谷拳士，4打數敲出2支安打，皆為全壘打，還有高飛犧牲打，包辦4分打點。

總計王柏融3打數敲出1支安打，包辦1分打點、跑回1分，吞下1次三振，選到2次四壞球保送，目前打擊率2成85。（編輯：陳惠珍）1080523