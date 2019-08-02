道奇8比2擊退教士 克蕭生涯三振數名列隊史第3

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在主場以8比2擊敗聖地牙哥教士，道奇強投克蕭先發6局送出5次三振，生涯三振數來到2397次，成為道奇隊史三振數第3多的投手。

克蕭（Clayton Kershaw）6局上賞給教士第8棒打者赫吉茲（Austin Hedges）一張老K，個人生涯三振數來到2397次，正式超越道奇名人堂投手柯法克斯（Sandy Koufax）的2396次。

今天順利拿下本季第10勝的克蕭在道奇隊史三振排行榜名列第3，僅次於沙頓（Don Sutton）的2696次和德萊斯戴（Don Drysdale）的2486次。

道奇打線也表現出色，不僅強打貝林格（Cody Bellinger）本季第35轟出爐，第6棒打者史密斯（Will Smith）6局下把握滿壘機會扛出滿貫砲，幫助球隊逆轉比數奠定勝基。

教士先發投手魯克西（Joey Lucchesi）今天主投5.2局挨4安，掉了4分全是自責分，苦吞個人本季第6敗。

道奇貝林格敲出本季第35發全壘打後，目前緊追扛出36轟、暫居全壘打王寶座的釀酒人強棒葉立奇（Christian Yelich）。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080802