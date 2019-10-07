法律規定遊行得禁蒙面 蘇貞昌：政府從未要求

香港頒布「禁蒙面法」引發質疑，對此，行政院長蘇貞昌7日指出，台灣法律雖有規範遊行得禁止蒙面，但政府從沒這樣要求。（中央社檔案照片）

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）行政院長蘇貞昌今天表示，台灣雖有法律規範（遊行得禁止蒙面），但政府從沒這樣要求。政府會嚴守台灣得來不易的自由民主開放成果，維持亞洲最民主開放國家。

集會遊行法規定，主管機關許可室外集會、遊行時，得就關於妨害身分辨識化裝事項為必要限制。

港府因應「反送中」運動宣布訂定「禁蒙面法」引發質疑，台北市政府警察局長陳嘉昌稱要落實台北遊行禁蒙面引發爭議。

蘇貞昌下午在宜蘭縣視察南方澳大橋災後復原進度後受訪表示，台灣從威權走到民主開放，是一代一代台灣人勇敢爭取，相關法令都很齊備，可不可蒙面由各種事態情況判斷。

他說，台灣與香港不同，已是全亞洲最自由民主開放的國家，政府、人民也都遵守相關規範；此外，遊行訴求過程中，從沒看到台灣警察拿長槍、實彈對付人民，這也是台灣、香港不一樣的地方。自由、民主與開放是一代一代台灣人爭取，政府會嚴守這樣的成果，跟人民一起維持台灣是亞洲最民主開放的國家。

至於高雄市長韓國瑜如果要請假參選總統，中央政府是否准假；蘇貞昌表示，中央原則上會尊重縣市首長，但市長剛當選幾個月就選總統，要請假到外國跑選舉行程，這倒是過去沒看過。

此外，他說，議會總質詢是非常重要的民意監督，也是市長跟民意對話最好時期，這時期市長要請假，這也比較少看到，議會是否同意也要尊重議會職權；議會做何決定，是否符合高雄民意，市民手上有選票，大家可看應該怎麼做才符合民意，還是尊重高雄主人。

行政院人事行政總處6日表示，民國109年起鬆綁國民旅遊卡使用限制，目前無法用國旅卡消費的珠寶銀樓，將於109年起解禁。

蘇貞昌說，讓持卡人實用而方便，帶動商機，一半額度要用於旅行住宿，至於其他隨社會多元，政府希望讓大家更實用、方便，更能帶動商機，這應是開放社會及服務人民的政府應該做的事。（編輯：李明宗）1081007