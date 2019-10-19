2020勝選要創雙高 總統：向世界表達台灣人選擇

總統蔡英文（前中）19日在台北出席「2020蔡英文總統連任全國電器業界後援會成立大會」致詞，與現場支持者高呼口號加油打氣。中央社記者施宗暉攝 108年10月19日

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天出席電器業界後援會成立大會拋出「三機救婚姻」論，分別是掃地機器人、洗衣機、洗碗機；並強調「起厝起一半師傅不能換」要催出投票率與得票率最高的雙高紀錄，向全世界表達台灣人的選擇。

總統上午在立法院長蘇嘉全、民進黨立委施義芳、何志偉等人陪同下出席在台大醫院國際會議中心所舉辦的2020蔡英文總統連任全國電器業界後援會成立大會，原本容納600、700人的場地爆滿，主辦單位表示，估計約有1300人與會，人數多出將近一倍。

總統抵達現場時，特別與場外的民眾握手致意，她上台致詞表示，剛走進來發現怎麼這麼多人坐在外面，原來裡面坐不下了，坐在外面比較辛苦，請全場人員給坐在外面的人鼓勵一下，現場響起熱烈掌聲。

總統提到可以不讓夫妻吵架的秘訣就是「三機救婚姻」，總統說「三機」分別是掃地機器人、洗烘脫洗衣機、洗碗機，她說，科技始終來自於人性，在電器方面最能夠發揮出來，她的三機救婚姻提出後，聽說這類產品最近賣得不錯。

總統進一步說，政府修正了貨物稅條例，消費者只要買節能標章的電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每一台都可以退新台幣2000元的貨物稅、電冰箱與冷氣機也推出汰舊換新的補助，每一台最高可補助3000元。

總統蔡英文（前）19日在台北出席「2020蔡英文總統連任全國電器業界後援會成立大會」，進入會場前，向一旁的支持者揮手致意。中央社記者施宗暉攝 108年10月19日

她表示，這就是政府帶頭鼓勵消費及帶頭節約用電，只要政府的政策用心，讓消費者與廠商雙贏，好的政策要維持國會過半，讓利國福民的立法在國會順利過關，靠總統一個人無法完成很多國家重要改革，國會一定要過半。

「起厝起一半 師傅不能換」總統說，行政團隊與立法團隊都是經驗最成熟也是效率最好的時候，解決問題的速度非常快，這樣的行政團隊請選民多支持再給四年。

她表示，2020選舉確實很重要，很多民主國家透過選舉表達人民集體意志，這次都要去投票，把所有可以投的票都要投出來，不論投票率與得票率，要開得高、開得漂亮，向全世界表達台灣人的意志、價值與選擇。

總統說，希望選舉後，各國媒體都大大的標題說「台灣人的選擇是什麼？」就是透過民主選舉集結社會最大的聲量，向國際社會表達台灣人的意志。

總統拜託大家做幾件事，網路世代請選民擔任總統的分身，聽到對政策的建議或批評趕快轉達，才能趕快調整；選戰最後攻防階段就是假訊息、假消息傾巢而出的階段，有些是錯誤、有些是製造出來抹黑的假訊息，看到這些假訊息要趕快澄清、釐清。

總統表示，假訊息對民主傷害最大，民主選舉就是表達自己自由意志投票表達意見，如果投票是根據一個錯誤的資訊就不是一個好的民主。澄清謠言、破解假訊息是為了確保國家民主的品質。

總統說，不希望這次選舉看到社會分裂，要做一個團結的選舉，要集結社會最大力量，不論是台灣派、中華民國派還是中華民國台灣派一起找回來成為台灣最大派，讓民主的選舉變成一個團結的過程，讓世界看得到台灣人為了守護主權、堅持民主自由，不但有決心而且團結，距離選舉剩下90天，一起守台灣，讓台灣的民主更優質，世世代代台灣人都有民主與優質的生活方式。（編輯：鄭雪文）1081019