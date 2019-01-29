永大董事會通過日立收購案 傳小股東擬提告背信

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）永大晚間董事會多數決通過審委會接受日立以每股新台幣60元公開收購的會議內容，獨立董事陳世洋續提異見。市場人士透露，永大小股東不排除提告公司董事會成員背信。

永大今天下午3時召開董事會，討論審議委員會接受日立（Hitachi）以每股新台幣60元公開收購的內容，董事會於下午7時結束，歷程近4小時。

永大獨立董事陳世洋今天晚間表示，在董事會上針對日立公開收購案提出異議，包括未提永大不動產估價報告等。董事會最後以記名表決方式、4比3通過接受日立公開收購案。

他指出，永大董事長許瑞鈞和日立法人董事代表會中，均迴避討論與投票。

也有法人董事代表提出臨時動議，日立應將公開收購說明書的最低收購比例，回復到去年10月下旬拘束性提案內容，將最低收購數量比例調整回到38.32%，董事會最終以4比3否決。

不具名市場人士表示，永大於1993年前進中國大陸市場，2000年開始獲利，不過從2017年開始，永大在中國大陸連續2年稅前虧損各達人民幣上億元。

這名市場人士透露，永大小股東不排除進一步提告公司董事會成員背信違背職務、以及未維護股東權益。

永大去年前3季累計獲利新台幣5.9億元，較前年同期9.74億元減少39.4%，去年前3季每股稅後純益1.44元，遜於前年同期EPS 2.38元。

日立此次最低收購永大約8850萬股，占總數約21.66%，最高收購約3.6億股，總數約88.32%。目前外資法人持有永大股權比重約51.8%。

市場評估，日立公開收購的最低股權比例21.66%，是以日立本身原有持股加上公司可控制的股權為基礎，除了日立持股約11.7%外，永大前董事長許作立本人持股、員工持股信託、福委會、永大文教基金會等加總比例約9.89%與其他部分。

若此次公開收購屆滿，日立未取得永大100%股權，根據公開收購說明書，日立不排除繼續每股60元作為對價，以股份轉換方式以現金收購永大剩餘股份。

根據公開資訊觀測資料，去年12月寶佳集團林家宏個人目前持有永大約136萬股，此外內部關係人持股約5287.5萬股，合計持股比重約13.2%。市場解讀林家宏傾向永大市場派陣營，單一持股比重已超越日立以及旗下子公司Hitachi Building Systems持有約11.7%股權。

此外被視為市場派盟友的花旗（台灣）商業銀行受託保管蘭花企業有限公司投資專戶，持有永大股權約5.33%，另市場派盟友匯豐託管UT公園景觀公司，持股比重從5.63%提升到6.06%。（編輯：黃國倫）1080129