郭台銘憂更大風暴 顧立雄：誇大言論無需恐慌

（中央社記者邱柏勝台北3日電）鴻海集團董事長郭台銘憂心貿易戰將演變為比金融海嘯更大的風暴，金管會主委顧立雄表示，美中貿易戰發展，「應密切關注，也無需恐慌」。郭台銘若無法提出具體數據佐證，「那就是誇大的言論」。

郭台銘日前表示，美中貿易戰越演越烈，比金融海嘯更大風暴將來臨。顧立雄今天下午出席「2019 IFRS國際財務報導準則研討會」，會後接受媒體訪問時表示，現在金融業體質已比過往健全許多，無論是銀行對資本適足率（BIS）的要求，或是保險業對風險資本適足率（RBC）的關注，經過2008年金融海嘯洗禮後，現在已強化不少。

顧立雄說，金融業體質雖越來越強壯，但是否強壯到足以因應金融市場的變化，這沒有辦法臆測。不過，如果說兩三個月內就會發生比金融海嘯更大的風暴，除非有具體數據佐證，「否則就是誇大的言論」。

記者提問，以保險業為例，2008年海外投資部位不像現在這麼多，是否面臨比以往更大風險？對此，顧立雄說，針對保險業海外投資限制，「我們已經做了天花板」，包含匯率變動風險、投資風險等都有控管，例如要提列外匯價格變動準備金，避險比率門檻等。

另外，金管會針對海外投資限額、項目，風險係數如何反映等，亦有控管。現在更進一步對淨值、商品結構與定價加以控管。顧立雄說，在這些管理下，保險業的體質雖不能說可以因應所有危機，但已經比過往健全許多。

在銀行業方面，金管會也要求，在資本適足率、流動性準備以及呆帳覆蓋率方面，須滿足新版巴塞爾協定（Basel III）的要求。顧立雄說，對於金融市場的變化，台灣金融業並非沒有準備好因應。

顧立雄強調，大家知道美中貿易戰持續延燒，因此會逐漸調整，做新的布局。目前最大可能變數，是中國的金融市場有影子銀行與地方債務等問題，讓人比較擔心。但若說中國會發生金融危機，目前還未看到什麼顯著性的指標。

顧立雄說，按郭台銘言論，這需要開國安會議，「但要拿什麼數據來開、討論什麼議題？」且涉及國安層級，本來就會時刻關注。因此，顧立雄重申，對於美中貿易戰發展，「應密切關注，也無需恐慌」。（編輯：郭萍英）1080603