5G頻譜競標 陳耀祥：不會排除規模較小業者

（中央社記者吳柏緯台北10日電）5G頻譜競標的申請已經展開，NCC代理主委陳耀祥今天表示，目前看起來不會有新進業者，仍是原有的5家電信業者參與，他也強調，競標是自由競爭，不會也不可能排除規模較小的業者。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥今天上午出席「2019數位創新國際趨勢論壇」時指出，台灣的5G釋照如火如荼進行，預計今年底到明年初可以完成全部的釋照作業，明年將會是台灣的5G元年。

陳耀祥進一步說明，4G是電信的競爭，但未來的5G不會只侷限在電信，而是跨界的整合與創新，例如智慧交通的應用，目前計劃與台北市政府合作。另一方面，5G也可以應用在長照，由於產業需要大量人力，很多的工作可以交由家事機器人、社福機器人等，填補人力缺口。此外，包含智慧家庭、智慧社區與智慧城市，5G會將個人生活與公共生活串連起來。

5G頻譜競標從9月4日開始受理申請，10月3日截止受理，截止受理申請後，NCC將立即展開業者的資格審查作業，業界傳出，暫訂開始競價的時間為12月9日。

陳耀祥表示，目前仍在受理的階段，業者各有安排因此尚未有人遞件，到目前為止也尚未有出乎意料的申請者。他笑說，現有業者可能正在看黃道吉日，選個好日子遞件申請。

陳耀祥進一步說，成立新公司不易，目前看起來不會有新進業者，仍是原有的5家電信業者參與，分別為中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信。他也強調，競標是自由競爭，不會也不可能排除規模較小的業者。

NCC 8月公布台灣首波5G頻譜競標底價，主流頻段3.5GHz頻段底價243億元，1800MHz頻段底價32億元、28GHz頻段底價25億元，合計300億元。（編輯：趙蔚蘭）1080910