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郭台銘8月未加碼鴻海股票 仍是第一大股東

最新更新：2019/09/12 21:03

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海創辦人郭台銘8月份未再加碼鴻海股票，連續2個月未增持鴻海股票。郭台銘目前持股比重約9.65%，仍是鴻海第一大股東。

根據公開資訊觀測站資料，現任鴻海董事的郭台銘，8月份未再增加鴻海股票，截至8月份累計持股來到133萬7938張，個人持股比重維持9.65%。郭台銘目前是鴻海第一大股東。

郭台銘從去年11月開始每月增加鴻海股票，到今年6月份連續8個月加碼共4萬460張。

鴻海今天股價收在76元，上漲2.01%，成交量約6.13萬張，市值站上新台幣1.05兆元。

郭台銘幕僚今天宣布即日起郭台銘退出國民黨。幕僚指出，發布退黨聲明，與參選與否無關。

郭台銘退出國民黨，可能參選2020總統之際，也處理個人投資。日本SDP株式會社今天表示，郭台銘因個人因素已出讓SDP股份，因此中國廣州堺工廠營運與郭台銘無關。

鴻海自結8月合併營收新台幣3988.15億元，創歷史同期新高，前8月營收達3兆137億元，也創歷年同期新高。

展望第3季，法人預估鴻海第3季業績有機會超過1.35兆元，上看1.4兆元，較第2季成長15%以上，上看19%，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季旺季產品出貨準備。

蘋果日前推出搭載雙鏡頭的iPhone 11，以及配備3鏡頭的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。市場預期，鴻海仍將是蘋果新款iPhone主要代工組裝夥伴。（編輯：蘇志宗）1080912

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