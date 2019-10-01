台股漲逾百點重回10900點之上 蘋概股搶眼

（中央社記者潘智義台北1日電）美股道瓊工業指數上漲96.58點，台北股市今天順勢開高走高，由電子股領軍，盤中上漲逾百點，蘋概股表現搶眼。

截至11時12分，加權股價指數來到10936.29點，上漲106.61點，成交值新台幣917.33億元。八大類股當中以機電類股表現最強，金融類股次之；食品、營建和泥窯類股下挫。

蘋果iPhone 11新機在9月20日上市，銷售優於預期，帶動蘋概股走強，晶圓代工龍頭台積電盤中來到278.5元，上漲2.39%，股價續創歷史新高。蘋果光學鏡頭供應商大立光盤中來到4595元，上漲3.25%。蘋果機殼供應商可成來到251元，大漲6.8%。

被動元件族群走強，國巨盤中來到270元，大漲9.53%。華新科來到188.5元，大漲約8%。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，美股上漲帶動今天台股上漲，尤其是蘋果股價受到分析師調高目標價的影響，使得蘋概股大幅反彈，加上被動元件股持續反彈，帶動台股大盤上漲逾百點。

陳冠升指出，近月電子股走強，成為台股主流，但僅台積電等少數股票能持續維持強勢，有些族群僅為落後補漲。有些股票衝高後就回跌，只能等落底再承接。

另外，美中貿易戰造成急單、轉單效應已近尾聲，5G行動通訊建置速度不如預期，5G概念股表現領先基本面，股價已相對偏高。（編輯：楊玫寧）1081001