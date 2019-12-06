行政院核定橋頭園區籌設計畫 年產值逾千億

（中央社記者潘姿羽台北6日電）科技部宣布好消息，「高雄第二園區（橋頭園區）」籌設計畫今天已由行政院核定，科技部將啟動環評作業，預計109年底提送二階環境影響評估報告書，計畫終期預估可創造年產值逾千億元。

科技部今天晚間發布新聞稿表示，「高雄第二園區（橋頭園區）」歷經行政院與科技部、內政部等相關部會召開多次研商會議，籌設計畫終在今天由行政院核定；而內政部營建署辦理的「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（配合第二期發展區設置產業用地）案」，也在今年10月29日經內政部都市計畫委員會審議通過。

高雄第二園區（橋頭園區）又稱南科橋頭園區，其籌設計畫園區面積約為262公頃，規劃的產業專用區面積共約185公頃，其中將近21公頃為園區滯洪池、環保設施等公用設備用地，可提供產業用地約164公頃。

科技部表示，產業引進將以在地產業升級、導向「AIoT」領域發展為方向，以引領未來產業發展趨勢；預計引入半導體、航太、智慧機械、智慧生醫及5G／6G網路、AI軟體服務等創新產業，計畫終期預估創造年產值約新台幣1000至1800億元，並可提供7500至1萬1000個就業機會。

科技部也期許，南科橋頭園區能夠延續南科高科技產業動能、完整南台灣高科技產業廊帶，進而引領南部地區整體產業發展。

南科橋頭園區緊鄰國道1號高速公路，並且鄰近高雄捷運、橋頭糖廠，也和高雄新市鎮一期發展區相距不遠。內政部營建署已推動聯外道路工程動工，完工後，園區至岡山交流道車程將可縮短為5至10分鐘，科技部也已提出中長期聯外交通改善構想，以全面提升園區交通可及性。

另外，為因應中美貿易戰廠商提早布局規劃，中山大學今年8月12日成立「台灣橋頭科學園區產學策進會」，科技部表示，已啟動招商先期作業，產學相互搭配下，預期可在110年達成提供廠商現勘的目標。（編輯：鄭雪文）1081206