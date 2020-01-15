記憶體需求回溫 環球晶外資目標價上看460元

（中央社記者吳家豪台北15日電）亞系外資認為，記憶體需求將是半導體矽晶圓廠環球晶2020年展望的最大變數，第1季已浮現回溫訊號，加上2019年殖利率推估逾6%有望支撐股價，故調升評等至優於大盤，目標價升到460元。

環球晶股價今天上漲2元開出，早盤高點來到424元、漲幅約3.4%，截至10時，成交量超過5600張。

亞系外資發布研究報告指出，過去數個月包含伺服器及智慧型手機等終端需求強勁，記憶體市場的供需情況也明顯改善。隨著整體矽晶圓需求轉趨樂觀，環球晶將成為記憶體族群之外的主要受惠者。

亞系外資進一步表示，環球晶2019年獲利與2018年水準相當，加上對2020年之後的展望樂觀，推估環球晶將發放2019年每股股利約25元，現金殖利率將超過6%，優於台股科技股平均殖利率3.8%及台股整體平均殖利率4%，對投資人更具吸引力。

考量記憶體市場回溫速度優於預期，亞系外資將環球晶2020年、2021年每股盈餘預估值調高6%、5%至32.56元、37.94元，投資評等從「中立」調高到「優於大盤」，目標價從360元上修到460元。（編輯：鄭雪文）1090115