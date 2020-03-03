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農民囤積肥料 農糧署：肥料庫存量足供貨穩定

最新更新：2020/03/03 23:46
嘉義縣朴子市農會3日已從台肥進大批肥料，告知農民肥料庫存量足，不會有缺貨問題，請農友不需搶購囤貨。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月3日
嘉義縣朴子市農會3日已從台肥進大批肥料，告知農民肥料庫存量足，不會有缺貨問題，請農友不需搶購囤貨。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月3日

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）謠傳因武漢肺炎影響，中國原物料無法運來台，肥料將短缺，嘉義地區出現稻農搶購囤積肥料情形。農糧署澄清無此事，肥料原料並非來自中國，目前庫存量、產量都夠，農民不需搶購。

嘉義縣朴子市數個鄉鎮，這週出現農民搶購肥料的情形，原因是有人謠傳製造肥料的原物料來自中國，而目前一期稻作需要施肥，所以就有農民到農會、肥料店搶購囤積肥料。

農委會農糧署南區分署長姚志旺表示，確實有接獲類似訊息，不過台灣製造肥料原料來源，來自印尼、中東、加拿大，並不會因武漢肺炎而斷貨，請農民放心。

姚志旺表示，農糧署已請台肥公司加速出貨，目前肥料庫存量足，不會有缺貨問題，請農友不需搶購囤貨。

朴子市農會總幹事田志強說，農民應該是擔心要施肥時買不到肥料，先買來放，農會已要求台肥加緊出貨，今天大批肥料已運送到倉庫，農民看到肥料很多，就不再搶購了。（編輯：劉學源）1090303

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