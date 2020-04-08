東貝董事長及發言人遭收押 擬開臨時董事會處理

（中央社記者吳家豪台北8日電）LED封裝廠東貝光電涉嫌財報不實違反證券交易法，董事長吳慶輝、發言人翁聰智遭收押禁見。東貝今天發布重大訊息表示，預計召開臨時董事會，處理後續相關事宜；公司營運一切正常，不受影響。

金融監督管理委員會3月31日表示，東貝光電申請延期公告申報2019年度財務報告，但因為檢附文件不齊未獲核准；新北地檢署調查發現，東貝有數筆交易疑似循環虛偽交易涉財報不實，違反證券交易法，新北地院7日下午及晚上裁定吳慶輝、翁聰智收押禁見。

東貝說明，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，東貝大陸子公司因人力嚴重不足，導致2019年第4季自結財務報表資料進度延遲。同時因未來營運發展及管理整體考量，董事會決議更換會計師，致2019年度財務報表無法如期完成公告。

東貝也表示，已於3月27日完成編製2019年第4季自結財務報表，會盡全力於最快時間內完成委任新任會計師，送請會計師盡速查核完成財務報表簽證及公告作業。東貝已啟動洽談接任會計師人選，待完成財報查核後，再補行申報公告相關事宜。

東貝今天也公告代理發言人暨會計主管楊文廣因個人工作規劃而辭職，待東貝決定新任人選後，將另行公告。（編輯：鄭雪文）1090408