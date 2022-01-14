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台積電強勢 台股開盤突破18500點後翻黑

2022/1/14 09:20（1/14 09:30 更新）
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台積電14日股價開盤跳空達673元，大漲12元，帶動台股指數開高，指數突破18500點關卡，只是隨後拉回，快速翻黑。（中央社檔案照片）
台積電14日股價開盤跳空達673元，大漲12元，帶動台股指數開高，指數突破18500點關卡，只是隨後拉回，快速翻黑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北14日電）台積電未來營運展望樂觀，今天股價開盤跳空達673元，大漲12元，帶動台股指數開高，指數突破18500點關卡，只是隨後拉回，快速翻黑，跌破18400點後跌勢收斂，走勢震盪。

台積電與大立光於13日舉行線上法人說明會，台積電釋出多項正面訊息，不僅去年營收及獲利同創歷史新高，今年美元營收可望持續高度成長25%至29%，資本支出達400億至440億美元，長期毛利率將達53%以上。

大立光去年稅後淨利新台幣186.66億元，每股純益139.13元，為8年來新低，並表示今年高規手機鏡頭增多，但客戶普遍保守看待市場，仍以較低階產品為主。受季節性因素影響，1月及2月訂單動能逐漸下滑。

台積電與大立光今天股價表現兩樣情，台積電開盤跳空達673元，大漲12元，逼近歷史最高價679元，市值增加3111億元，攀高至17.45兆元。反觀大立光股價表現疲弱，一度重挫跌停，達2140元，大跌235元。（編輯：楊蘭軒）1110114

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