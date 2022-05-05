鴻海4月營收創同期次高 第2季看疫情和供應鏈影響

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（中央社記者張建中新竹5日電）鴻海自結4月合併營收新台幣4864.64億元，是歷年同期次高，主要是雲端網路產品助攻。展望第2季，鴻海表示COVID-19疫情瞬息萬變，加上地緣政治、通膨等因素，須密切觀察後續供應鏈變化對市場影響程度。

鴻海自結4月合併營收4864.64億元，較3月5073.95億元減少4.13%，比去年同期5004.91億元下滑2.8%，仍是歷年同期次高，優於公司預期。

觀察4大產品，鴻海指出，4月與3月相比，雲端網路產品呈現強勁雙位數百分點成長，網通產品及伺服器4月拉貨動能持續；消費智能產品逐步進入新舊產品轉換期。此外COVID-19疫情影響部分元件出貨，也影響電腦終端產品部分零組件供應。

4月與去年同期相比，鴻海指出，雲端網路產品及電腦終端產品年成長均達雙位數。

今年前4月鴻海自結合併營收1兆8946.34億元，較去年同期1兆8438.19億元微增2.76%，是歷年同期新高；其中雲端網路產品強勁年成長雙位數百分點，電腦終端產品及元件及其他產品顯著年成長。

展望第2季，鴻海重申，疫情對供應鏈產生程度不同影響，但整體能見度仍大約與目前市場預期相當，不過疫情瞬息萬變，加上地緣政治、通膨等因素，須密切觀察後續供應鏈變化對市場的影響程度。

美系外資法人2日報告指出，中國包括上海、昆山、鄭州等地區因疫情變數採取分區封控措施，加上消費電子終端產品需求趨緩，預估鴻海第2季業績年增幅度恐低於第1季，預估較去年第2季持平，物流和供應鏈干擾仍是鴻海第2季營收增幅趨緩的變數。

鴻海將於12日舉行線上法人說明會，整體觀察，外部政經局勢、COVID-19疫情、供應鏈趨勢、下半年營運展望、電動車、半導體、元宇宙布局、新董事候選人名單等層面，將是法人關注焦點。（編輯：張均懋）1110505