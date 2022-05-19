電金傳齊摔 台股一度下挫逾400點跌破15900點
2022/5/19 11:11（5/19 11:21 更新）
台股19日盤中一度大跌404點，包括電子、傳統產業及金融類股全面下挫。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中台北19日電）美股重挫，台股隨著走跌，盤中一度大跌404點，接連摜破16000點及15900點關卡。包括電子、傳統產業及金融類股全面下挫。
至11時07分左右，台股加權指數來到15948.00點，下跌348.86點，成交值新台幣1381.50億元。
費城半導體指數大跌5.17%，台積電美國存託憑證（ADR）下挫2.79美元，收在90.53美元，跌幅2.99%。台積電股價走勢疲弱，一度達新台幣520元，大跌18元，市值縮水4667億元，滑落至13.48兆元，影響大盤約150點。
權值股聯發科、聯電、鴻海及股王矽力-KY、股后信驊等高價股股價紛紛下挫，整體電子類股指數大跌逾2%。
傳產股方面，包括水泥、食品、塑膠、汽車、營建、觀光及百貨類股指數同步下挫逾1%，紡織、玻璃、鋼鐵、橡膠、造紙類股下跌逾2%，航運類股指數更大跌逾4%。金融股同樣走勢疲弱，類股指數下跌逾2.5%。（編輯：楊蘭軒）1110519
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