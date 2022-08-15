股匯不同調 新台幣量縮連2貶收29.99元

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（中央社記者蘇思云台北15日電）股匯不同調，台股大漲百點，新台幣則呈現震盪整理，新台幣兌美元今天收盤收29.99元，貶2分，連續第2個交易日走貶，台北及元太外匯市場總成交金額量縮僅9.62億美元。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增幅從6月的9.1%縮小到8.5%，美股12日收紅盤，台股今天收復季線，盤中站上15400點整數關卡，終場上漲128.38點，收在15417.35點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超0.26億元。

外匯交易員表示，外資動作不大，今天整體量能明顯縮小，央行微幅調節讓貶幅再收斂；新台幣兌美元今天開盤價為29.975元，最高29.975元、最低29.999元，收29.99元，連2貶。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）還是會持續升息，新台幣短期應持續偏弱整理，不過後續還是要看外資動向而定。

根據中央銀行截至下午4時統計，美元指數上漲0.59%，歐元貶0.6%，人民幣貶0.49%，新加坡幣貶0.34%，日圓貶0.19%，新台幣貶0.07%，韓元跟越南盾大致持平。（編輯：黃國倫）1110815