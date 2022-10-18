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SEMI：淨零趨勢不可逆 提升再生能源及減排是關鍵

2022/10/18 16:29
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（中央社記者張建中台北18日電）國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今天表示，淨零轉型是不可逆的趨勢，提升再生能源及溫室氣體減排是淨零願景兩大驅動關鍵力。

曹世綸下午出席台灣國際智慧能源週展前記者會，他表示，全球有137個國家共同承諾往淨零碳排方向邁進，占全球GDP達91%。

曹世綸說，在大的產業與國家方向，淨零碳排是不可逆的趨勢。台灣公布2050淨零碳排路徑，今年底將正式公布具體實施內容，進一步落實零碳願景。

他表示，目前有超過300家國際企業承諾2050年100%使用再生能源，台灣共有21家企業加入RE100，其中，台積電預計2030年採用25%再生能源，2050年達到淨零碳排目標。

曹世綸說，半導體是淨零與節能最好的工具，預計2030年半導體產品能夠協助全世界節約327萬GWh能源，其中，台積電將貢獻約17萬GWh。

曹世綸表示，提升再生能源及溫室氣體減排是淨零願景兩大驅動關鍵力。SEMI希望成為促進綠電、能源轉型供需雙方合作的平台。（編輯：黃國倫）1111018

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