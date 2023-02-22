台股盤中跌幅收斂 力拚站回月線

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（中央社記者潘智義台北22日電）美升息疑慮再起，加上俄羅斯總統蒲亭針對烏克蘭問題向西方發出核戰警告，美股4大指數齊跌，台股今天一度跌逾200點，跌破15400點，隨後跌幅收斂，15400點失而復得，力拚站回月線約15450點。

11時15分止，加權指數來到15413.84點，跌149.16點，成交值新台幣1572.92億元，8大類股當中，營建類股相對抗跌。

晶圓代工龍頭台積電盤中最低來到505元，下跌11元；蘋果光學鏡頭供應商大立光20日董事會通過111年下半年每股配發現金股利46元，配發金額創半年配息制以來新高紀錄，21日股價上漲後，今天盤中下挫45元，來到2215元；鴻海今天盤中股價來到101.5元，下跌1元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美公布消費者物價指數（PMI）大幅優於預期，近期公布數據顯示就業、消費、製造業好轉，儘管通膨疑慮稍見降溫，但投資人仍擔心美聯準會（Fed）持續升息，加上俄羅斯核武威脅雙利空，造成美股重挫，台股跟跌。

蔡明翰指出，美公債殖利率創今年新高，壓抑科技股表現，預料在美升息疑慮、俄核武威脅等消息面因素影響過後，台股仍有機會再漲，但因市場恐慌氣氛帶動資金流向美元避險，新台幣匯價貶值使外資態度保守，待新台幣止貶，資金回流，才有利台股表現。（編輯：楊凱翔）1120222