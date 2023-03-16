保單買氣續疲 壽險業前2月保費收入呈三衰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北16日電）壽險公會統計，壽險業今年前2月初年度保費、續年度保費、總保費延續「三衰」態勢；其中，前2月初年度保費未達千億元規模，僅新台幣973.92億元，年減幅度達43.3%。

壽險公會今天公布壽險業業績概況，加計認列在負債項下收入，壽險業今年前2月初年度保費收入為973.92億元、衰退43.3%，續年度保費收入為2285.89億元、年減約1成， 合計壽險業前2月總保費收入為3259.81億元、年減23.5%，續呈「三衰」格局。

進一步觀察初年度保費收入結構，今年前2月傳統型保單初年度保費為628.56億元、年減29.6%，投資型保單初年度保費為345.36億元、年減58.2%，導致壽險業前2月初年度保費，較去年同期減少超過4成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對今年前2月壽險業業績表現，壽險公會指出，傳統型保險商品部分，因美國持續升息，提高客戶對於宣告利率調漲的期待，但公司宣告利率調整幅度相對保守，使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致利變型壽險初年度保費減少，整體傳統型保險商品初年度保費收入較去年同期減少29.6%。

投資型保險商品方面，壽險公會表示，投資市場前景不明朗，客戶投資態度也趨保守，加上去年10月投資型保單高齡條款新制上路，增加銷售難度，使整體投資型保險商品初年度保費收入下滑。（編輯：蘇志宗）1120316