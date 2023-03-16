更多編輯台推薦新聞：
日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛
運動

日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

保單買氣續疲 壽險業前2月保費收入呈三衰

2023/3/16 19:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北16日電）壽險公會統計，壽險業今年前2月初年度保費、續年度保費、總保費延續「三衰」態勢；其中，前2月初年度保費未達千億元規模，僅新台幣973.92億元，年減幅度達43.3%。

壽險公會今天公布壽險業業績概況，加計認列在負債項下收入，壽險業今年前2月初年度保費收入為973.92億元、衰退43.3%，續年度保費收入為2285.89億元、年減約1成， 合計壽險業前2月總保費收入為3259.81億元、年減23.5%，續呈「三衰」格局。

進一步觀察初年度保費收入結構，今年前2月傳統型保單初年度保費為628.56億元、年減29.6%，投資型保單初年度保費為345.36億元、年減58.2%，導致壽險業前2月初年度保費，較去年同期減少超過4成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對今年前2月壽險業業績表現，壽險公會指出，傳統型保險商品部分，因美國持續升息，提高客戶對於宣告利率調漲的期待，但公司宣告利率調整幅度相對保守，使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致利變型壽險初年度保費減少，整體傳統型保險商品初年度保費收入較去年同期減少29.6%。

投資型保險商品方面，壽險公會表示，投資市場前景不明朗，客戶投資態度也趨保守，加上去年10月投資型保單高齡條款新制上路，增加銷售難度，使整體投資型保險商品初年度保費收入下滑。（編輯：蘇志宗）1120316

#壽險公會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族