醫推蒙特梭利新模式 盼失智者有尊嚴家庭不受苦

（中央社記者陳偉婷台北14日電）醫師甄瑞興致力失智症醫療，常在診間教家屬照顧之道。但當他的母親也罹失智症，他才知道很多理論講起來好聽，做起來好難。他引進加拿大蒙特梭利照護模式，盼助更多家庭。

台灣認知功能促進協會下午舉行「認知悠能」蒙特梭利失智症照護模式新書發表會，邀請該模式的創辦人蓋兒．艾略特（Gail Elliot）分享新模式的特殊之處。

艾略特致詞時表示，她的母親罹患失智症，有一次，她帶媽媽到機構參加活動，但媽媽到處走來走去、感覺很躁動。分析原因，媽媽因為找不到廁所而焦慮。她做了一些有指向功能的辨識牌，想貼在機構的牆上，幫助媽媽找到廁所。但機構負責人卻說，「這樣會弄壞牆壁」而不願意。後來就以媽媽無法適應、持續躁動而拒收。

這顯示，失智症照護還有許多可改善之處，也刺激艾略特以蒙特梭利的精神開發新的照護模式，關注失智者還能做、且可加強的能力，優化失智老人還保有的認知能力，並了解用進廢退對失智者的影響，藉由失智者還保有的能力來改善記憶衰退。

艾略特解釋，失智者的行動背後都有原因，了解原因、需求，營造適合他們生活的環境有助改善病況。如失智者可能會遊走，以蒙特梭利的照護方法，可將家門改裝成類似書櫃的樣子，長者就可能因為找不到門，而減少失蹤風險。

又如長者可能找不到睡房，照護者在門上貼著長者現在和小時候的照片，結果長者就能順利找到房間，因童年照片與他們記憶中的一模一樣。為了促進長者的自理能力，他們也會在衣帽間做清楚的標示，長者可以自己整理衣服。

認知功能促進協會理事長、亞東醫院神經醫學部一般神經科主任甄瑞興說，他過去30年來致力於失智症醫療，看診的時候常常會問家屬，「病人有沒有亂」，藥物需不需要調整。但這樣的照護模式並沒有真正幫助到患者和照顧者。

尤其當甄瑞興88歲的母親8年前因疾病開刀結果導致血管性失智症，除了有妄想，還常常脾氣暴躁，搞不清楚數字，更讓他感到照顧者的無奈。

甄瑞興說，過去在門診教家屬要做「行為治療」等等理論，「但講的好好聽，自己也做不到」，他在家常跟媽媽吵架，吵完又很自責，才深刻了解，不管是失智者或照顧的家屬都很不容易。有時候聽到家屬分享，可以和失智的家人一起出門逛街的喜悅，更了解治療不只是針對病人，也應關注整個家庭。

新的照護模式重視失智者的感覺和尊嚴，甄瑞興說，他翻譯的認知悠能蒙特梭利失智照護模式一書，以照顧幼兒的方法演變而來，重視患者本身的能力、興趣、需求，在國際運用已大有成效，希望引進台灣，尤其可在失智共照中心等據點運用。

病友家屬鄭大瑜下午也在記者會分享照顧媽媽的心路歷程，她因媽媽失智，拋下在美國的工作和家庭，為了找到適合的照護中心和互助家庭費盡心思，但因各種因素，媽媽一直無法受到有效的照護，也讓他們生活大亂，媽媽也無法跟她溝通。

鄭大瑜表示，後來接觸蒙特梭利照護模式，透過引導學習，媽媽有了很多正向的改變，現在也可以緩慢的跟她對話，也扭轉她過去認為失智了只會愈來愈差、不會變好的想法。他們一家受惠於新的照護模式，希望更多人也能得到幫助。（編輯：方沛清）1081014