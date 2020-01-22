防範武漢肺炎 侯友宜：有能力掌控不輕忽

（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市長侯友宜今天表示，武漢肺炎防疫要全面備戰，並告訴民眾防疫視同作戰，春節期間做好健康自主管理，避免接觸人潮聚集處。市府在春節期間有能力掌控疫情，一刻都不輕忽。

侯友宜今天在市政會議後接受聯訪表示，春節期間在百貨公司與博物館等人潮地區，會提醒宣導民眾自我健康管理。若提升武漢肺炎疫情監測，會提醒有發燒、咳嗽的民眾戴上口罩。

侯友宜說，市府隨疫情變化會不斷調整步伐做好應變準備，全力以赴。尤其，春節期間絕對有能力做好武漢肺炎的防疫工作，一刻都不輕忽。

新北市府衛生局副局長許朝程接受中央社記者訪問表示，由於具有負壓病房與相關醫護團隊的經驗與動員整備能量足夠，新北市立聯合醫院三重院區為北區傳染病防治網新北應變醫院，已做好實兵演練。

市府衛生局疾病管制科長許玉芬接受中央社訪問表示，針對武漢肺炎防疫，局內已開4次應變整備會議，今天副秘書長朱惕之召集各局處舉行跨局處相關監測準備會議，包括醫療資源盤點、告知民眾防疫知識。

許玉芬表示，包括新北消防救護、地區基層診所、各醫院全面繃緊神經動員防疫，幅員遼闊的新北，分成6大區的17家急救責任醫院，負責採集檢體與送驗。

她說，除新北市立醫院三重院區，新北有9家醫院具有負壓隔離病房。診所與醫院會依照臨床症狀與旅遊史、接觸史等，做好相關的病例通報。

許玉芬說，新北市在醫療資源及醫療物資各項準備，都隨時備戰。基層診所的通報、醫院的採檢，通報疑似病患的隔離，都依照中央的工作指引進行，隨疫情變化提升不同的層級，民眾做好健康自主管理，也無須過度恐慌。（編輯：方沛清）1090122