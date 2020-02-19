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NCC：尚未核准頻道變更案 若21日斷訊將究責

最新更新：2020/02/19 15:47

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）授權費無共識，頻道代理商大享決定21日停止提供緯來等頻道訊號給北都，北都已將頻道變更案送交NCC，NCC表示，尚未核准該案，若21日發生斷訊，事後將依規定究責。

因為授權費無法達成共識，頻道代理商大享決定21日停止提供緯來與東森等13個頻道訊號給有線電視業者北都，21日恐怕再掀斷訊風波。

NCC今天舉行例行記者會，NCC說明，北都已在昨天將營運計畫變更送交NCC，變更標的包涵東森家族、緯來家族共13個頻道，北都僅申請頻道下架，未申請其他頻道上架。

NCC發言人蕭祈宏表示，營運計畫變更需經NCC審核通過才能執行，NCC尚未核准該案，若21日發生斷訊，NCC會蒐集相關事證，依法查處是否違反相關規定，依規定究責。

NCC補充，頻道變更案件後續還需經由NCC審議，若NCC同意下架，業者需先預告5個工作天才可斷訊。NCC希望兩方持續協商，也盼大享公司、頻道事業給予NCC合理行政作業時間，根據行政程序法行政作業約2個月，後續仍需補正資料，NCC才能做出最後決定。（編輯：黃國倫）1090219

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