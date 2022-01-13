18縣市低溫特報 14日高雄以北防10度以下

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氣象局13日持續發布低溫特報，高雄以北18縣市有攝氏10度以下低溫；預計15、16日氣溫略為回升，17日至20日將有另一波東北季風。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天持續發布低溫特報，今晚至明天高雄以北18縣市防攝氏10度以下低溫；預計15、16日氣溫略為回升，17日至20日另一波東北季風影響，各地水氣增加，轉為濕涼有短暫雨的天氣。

中央氣象局今天下午持續發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晚至明天上午高雄以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，這波冷空氣預計影響至明天，今天入夜後至明天清晨，因為冷空氣又稍微增強，加上西半部有輻射冷卻影響，高雄以北、宜蘭、花蓮及金門等18縣市，可能有局部10度以下低溫。

陳伊秀說，明天白天高溫與今天類似，北部、宜蘭及花蓮約16至18度，中南部、台東約21至23度；提醒中南部地區日夜溫差可能超過10度；各地天氣多雲到晴，以東半部、北部、大台北山區偶有零星短暫雨。

陳伊秀指出，預估15、16日冷空氣減弱，回溫較明顯，北台灣高溫來到22、23度，中南部則是24至27度。低溫部分，15日清晨桃竹苗沿海地區可能仍約10、11度，中南部低溫約13至15度；15日晚間至16日各地低溫約13至18度。

陳伊秀表示，17日至20日又有一波東北季風影響，各地低溫下降至14到17度；另外17日鋒面通過，18、19日華南雲雨區東移，北部、東半部有局部雨，中部地區、南部山區也會局部雨；因為水氣偏多，北台灣17日高溫略降，約17至19度，中部地區約18至20度。

另外，陳伊秀提醒，17日清晨西半部容易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳仁華）1110113