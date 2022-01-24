全年禁捕抱卵母蟹公民提案 正反僵持春節後再議

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）行政院公共政策網路參與平台今天討論「全年禁止捕撈抱卵母蟹」提案，漁民稱已恪守禁捕3個月規定，全年禁捕影響生計；公民團體盼強化管理、科學研究；漁業署決定春節後再議。

行政院公共政策網路參與平台今天就政治大學教育系副教授鄭同僚提案「全年禁止捕撈抱卵母蟹」，舉辦意見交流座談會。提案建議全年禁捕、禁售抱卵母蟹、提高遠海梭子蟹等4種蟹類的殼寬採捕限制，會中公民團體、漁業界各有主張。

萬里區漁會常務監事練聰明說，水產幾乎都會抱卵，例如烏魚、小管、白帶魚也是如此，只是螃蟹抱卵在外面看得見，漁民也希望漁業資源永續，恪守3個月禁捕的規定，現在對比島嶼很多的菲律賓有蟹種全年禁捕，台灣也要執行，未考量環境條件不同，恐影響生計。

台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍在會中表示，上一次召開公聽會已是民國102年12月，質疑相關業務並沒有每2年滾動檢討一次，而消費者吃到的螃蟹確實愈來愈小隻，需要保育。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，漁業署近年統計的捕撈量剩1/3（從95年約2572公噸，降至109年801公噸）。

中華漁業漁船協會理事長吳兩成說，新北市有人被抓到捕撈抱卵母蟹，那是2000台斤裡找到1隻，就罰新台幣6萬元，漁船油錢跟休漁補助也都沒了。金山區漁會總幹事朱麗鑾並說，沒有漁民會跟自己開這種玩笑。

吳兩成強調，北海在禁捕期，真的都沒有抓抱卵母蟹，抓到小隻的放回海裡的量，看到都快哭出來了，希望社會要多給漁民鼓勵。

萬里區漁會總幹事許順發分析，禁捕3個月執行之前的捕獲量較多，禁捕、加上捕到規定尺寸以下的小隻蟹類也要放回，以及有人可能申報較少，所以統計數字會變少。

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台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，8年來漁民一直在進步，關於今天的提案，科學研究數據需要加強，而漁業界也承認有申報不誠實情況，所以希望漁民要讓更多觀察員登船檢查，強化科學研究數據；並建議農委會水產試驗所試算國外實施全年禁捕後可多賺多少，以提高誘因。

另外，台灣公民參與協會建議，轉型損失由政府編預算補償漁民。對此，漁業署署長張致盛說，漁業管理的智慧不是只有出錢這回事。由於雙方立場堅定，最後漁業署評估要再釐清蟹類捕獲量變化、洄游生態、捕撈作業混獲等情形，決定春節過後、2月底前開會再商議。（編輯：張雅淨）1110124