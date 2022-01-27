陽明交大結合奈米顆粒與雷射光 檢測重金屬更簡便

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北27日電）陽明交大團隊將奈米顆粒與雷射光結合，藉此增強拉曼光譜訊號，可用於檢測化妝品中汞的自然殘留量，這項技術不僅讓重金屬檢測更靈敏，且簡單快速。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，食品藥物管理署規定，化妝品除了自然殘留，禁止添加重金屬汞，但因汞可抑制皮膚中酪胺酸酶的活性，減少黑色素生成，仍有不肖業者添加，因此化妝品的重金屬含量一直是檢驗重心，但多數得在實驗室利用質譜儀等儀器才能完成。

陽明交大提到，「拉曼光譜」的原理是利用光線射入物體後，散射的波長與原先射入的波長會隨著物體材料有所不同，因此被認為有分析材料的潛力，但因散射訊號小且常受到物體本身照光後發光的干擾，以致於訊號難以解析。

為克服這個難題，陽明交大生醫光電研究所教授薛特與團隊成員陳姿穎、Akash Gupta，自製氧化鐵奈米顆粒並塗上金屬銀，以磁鐵讓氧化鐵奈米粒子聚集，產生熱點效應來增強拉曼光譜的訊號，克服散射後訊號太小的難題，研究成果也刊登於國際期刊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這項以雷射光結合奈米顆粒，透過表面增強拉曼光譜的技術，經研究團隊實測市售化妝品的汞自然殘留量，可偵測達百億分之二（0.2ppb）的汞離子濃度的極限，比台灣現行規定的百萬分之一（1ppm）自然殘留劑量更低，顯示這項技術不僅偵測更靈敏且有應用於檢測的潛力。

薛特表示，化妝品如含有重金屬，經皮膚長期微量吸收可能中毒，現今重金屬檢測方法雖然準確，但需要大量樣品及專業技術人員在實驗室操作；而利用拉曼光譜檢測物質的流程簡單且快速，只要是光線可以照射的物質都可以檢測，包含固體、液體、氣體等。（編輯：陳仁華）1110127