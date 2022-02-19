家扶獎助學金減重擔 221名大專生受惠

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）台北家扶中心今天舉辦「春季大專獎助學金頒獎活動」，經由台北市傑出女性發展協會等捐助，共221名大專生受惠、減輕重擔，促成弱勢家庭大專生得以依志趣學習專業、步向職涯。

台北家扶中心今天在南港區公所禮堂舉辦「春季大專獎助學金頒獎活動」。

台北家扶中心舉例，獎助學金的頒發，促成讀生物類科系的珊珊，立下投身開發無蛋奶烘焙的志願，要讓跟自己一樣對蛋、奶過敏的人，也能享受吃麵包、蛋糕的滿足感，她規劃用獎助學金好好就學、學好理論基礎，再將剩餘獎學金用於添購器材、食材。

另一名獲得助學金的台北家扶學子小丞，學習餐飲多年，家人其實反對，且練習過程花費也高，但小丞憑藉著獎學金、打工收入負擔食材費、證照費，持續朝烘焙師職涯邁進中。

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台北家扶中心說，每年寒、暑假會為扶助學子引進助學資源，資助對象涵蓋國小、國中、高中、大學各年齡層的兒童與青年，目前多項獎學金仍在申請中。受COVID-19疫情影響，民眾捐款意願下降，募集速度較慢，但很幸運地能在開學前募到所需金額，讓學子安心。

台北家扶中心表示，獎學金是年度固定的重要募款，非常需要各界捐助，以成就弱勢兒少夢想及學習之路，期盼社會大眾加入助學人的行列。劃撥帳戶：01089212 ，戶名為台北家扶（註明：獎助學金），信用卡線上捐款網址：https://donate.ccf.org.tw/z_56/。相關連繫電話（02）2736-2085。（編輯：張芷瑄）1110219