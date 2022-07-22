牽手玩藝術計畫 助視障者透過藝術表達感受

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台灣非視覺美學教育協會與台灣盲人重建院合作推出「牽手玩藝術計畫」，透過學習藝術知識與創作技能，鼓勵視覺障礙者透過藝術創作表達個人生命經驗與感受，進而走進社會。

「牽手玩藝術計畫」由非視覺美學種子教師團隊，帶領視障者進行繪畫、戲劇、拼貼、版畫、水墨畫、立體造型、攝影與複合媒材等各種不同藝術媒材的體驗課程，並邀集視障者家屬共同參與，讓後天的視障者可以再次體驗多元性的藝術創作。

計畫由台灣非視覺美學教育協會理事長趙欣怡，搭配講師與助教，帶領視障者進行藝術體驗。課程19日至23日在台灣盲人重建院中部服務中心舉辦，視障者以口述為基礎，搭配其他感官，沉浸於藝想空間，且與家屬共同創作、感受過程與欣賞成果。

趙欣怡告訴中央社記者，非常感謝聯合勸募經費支持與台灣盲人重建院協助，讓計畫能將服務擴及視障家庭，透過藝術知識與創作技能學習，鼓勵視覺障礙者表達個人生命經驗與感受，讓藝術與生活結合，並促進生活自理技能與藝術欣賞及創作能力，讓藝術作為終生學習的媒介。

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台灣盲人重建院中部服務中心主任巫承宗表示，視障者與家人一起藝術創作，不僅是共同回顧生命經驗，更可以藉由藝術創作達到身、心的復能，以此解開心中的困境，進而走進社會，朝向身心障礙者權力公約（CRPD）共融與藝術平權精神。

參與課程的視障者陳萬得說，他在失去視力前就很少接觸到美學，這次課程包括繪畫、音樂甚至建築等內容，雖然他有視覺障礙，但透過妻子的陪伴，協助他完成很多作品，也感覺到成就感，這次學習讓他相當深刻與感動，也感受到社會的溫暖。（編輯：郭諭儒）1110722