登革熱病例數已逾110年 環保署籲加強清除病媒蚊

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（中央社記者張雄風台北6日電）環保署今天表示，颱風軒嵐諾帶來充足雨量，積水容器也成登革熱病媒蚊孳生的溫床，統計今年截至昨天已29例境外移入及2例本土病例，超過去年全年總數；提醒民眾加強清除孳生源。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，今年截至9月5日止，已累計29例登革熱境外移入病例及2例本土病例，已超越去年全年病例。

環保署表示，依照國衛院蚊媒傳染病防治研究中心監測，降雨過後2週斑蚊密度會大增；特別呼籲民眾於颱風過後，立即動手進行社區及居家內外環境孳生源自我檢查，動手將孳生源清除。

環保署說，民眾進行環境清潔時，多「巡視」家戶內外積水容器，「倒掉」積水，「清除」廢容器並分類回收，「刷除」殘留的斑蚊蟲卵，妥善收拾留下的器物或倒置容器，將孳生源清除才能更有效地控制疫情。

環保署提到，民眾在清理環境時，應做好避免蚊蟲叮咬的防蚊措施，例如穿著長袖，淺色衣物、使用政府機關核准之防蚊液及正確使用環境用藥。

針對居家環境中高風險登革熱病媒蚊陽性容器，例如：桶、缸、甕、盆、輪胎及花器等積水容器，若不使用則應儘快清除回收，落實容器減量；使用中的儲水容器則務必刷洗、加蓋或加掛細網。（編輯：陳政偉）1110906