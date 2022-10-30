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台灣設計展2023年於新北美術館展出 打造城市品牌

2022/10/30 17:00
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市文化局表示，新北市美術館主體工程預計西元2023年完成，台灣設計展將在此展出，結合民間資源發揮設計力量，共同打造新北設計城市品牌，啟動新北設計年。

新北市府文化局發布新聞表示，今年3月由經濟部工業局公布，2023台灣設計展與台灣設計研究院TDRI共同主辦，明年10月將在新北市美術館登場，串連美術館周邊與藝文生活空間展出。

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市府說，新北市美術館將扮演串連對話角色，也是設計動能與社會意識新據點角色，將以新美館周邊鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街、鶯歌火車站等區域為核心，將設計融入新北城市治理。

市府說，配合新北市美術館興建計畫，改善人行動線環境，將鶯歌陶瓷文化結合美食、休閒、育樂主題，串聯藝文與觀光景點打造鶯歌藝術城，讓三峽與鶯歌成為北部最重要藝術觀光聚落。也盼望2023台灣設計展吸納更多設計、美學團隊到新北，開創嶄新設計與想像能量。（編輯：方沛清）1111030

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