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波音太空船星際飛機首次載人飛行 第3度延後

2024/5/22 23:34
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）根據美國國家航空暨太空總署今天說法，美國波音公司（Boeing）的「星際飛機」太空船原定25日進行的首次載人飛往國際太空站發射行動，已經再度延後，新的發射日期尚未確定。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）在聲明中表示，星際飛機（Starliner）「下一次可能的發射機會仍在討論中」。

這已是本月第3次星際飛機的首次載人飛行延期。這項任務受到高度期待，因為若是成功，將讓NASA除了馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）以外，有另一家公司的商業飛行器可獲認證載運人員至國際太空站（ISS）。

本月稍早預定的星際飛機首次載人飛行，因為技術問題在發射前短短幾小時才宣布延後，當時太空人都已繫在艙中。

到了上週，這艘太空船的首次載人飛行第2次延後，因為位於發射火箭頂端的服務艙出現氦氣外洩，需由團隊進行進一步評估。

NASA今天表示：「團隊已經連續開會2天，針對飛行的基本原理、系統表現和冗餘進行評估。在這些環節仍有進一步工作要做。」（譯者：張正芊）1130522

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