教部改善偏遠學校環境 竹縣大肚國小推打擊樂課程

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（中央社記者陳至中台北26日電）教育部去年起編列新台幣8.5億元預算，協助偏遠學校改善教學環境，新竹縣大肚國小增設傳統皮影戲影窗舞台，並發展戲劇與打擊樂特色課程，讓學童從小就能體驗本土的多元文化。

教育部今天發布新聞稿，為了確保各地區教育均衡發展，自108年起，以3年1期的方式補助偏遠及非山非市（不屬偏遠學校但仍缺乏資源）學校改善設備，第1期到110年度，111年起進入第2期，共補助521校，總經費8.5億元。

新竹縣大肚國小全校有240名學生，新住民第二代占1/8。學校積極推廣多元文化教育，發展戲劇及打擊樂等特色課程。

大肚國小透過補助經費，增設傳統皮影戲影窗舞台，提升戲劇教學效能與演出效果；另外，為發展打擊樂課程，增置安克隆搖竹鍵琴、馬林巴木琴、泰雅木琴、竹管琴等樂器，養成學生對多元文化的認知與包容。

彰化縣廣興國小運用經費，將教室設計成「散落式」的教學空間，以木地板、軟臥等設備讓教室更舒適，並裝修改善收納空間、增加書櫃層板，提高閱讀區的環境品質。

台南市龍崎國小則改善舊有電腦教室，採開放式的教學環境，讓教室不再擁擠。同時還設置討論區，提高空間的使用率以及學習效率，讓學生在資訊學習時能同時擁有獨立操作以及團隊合作的能力。

教育部表示，未來仍將持續挹注經費，協助偏遠地區學校改善教學空間、優化環境設施，使校園環境更為友善及舒適。（編輯：管中維）1120226