2024高雄智慧城市展 陳其邁：加速淨零轉型

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）「2024高雄智慧城市展」今天起一連3天於高雄展覽館登場，預計吸引3萬名專業人士參加。高雄市長陳其邁表示，高雄市政府結合各產業展現數位運用與減碳技術，加速淨零轉型腳步。

陳其邁今天出席「2024高雄智慧城市展」開幕典禮，並頒發「智慧城市創新應用獎」獎項予傑出廠商；也與國發會、數發部等部會代表，以及ICLEI、CityNet及WeGO等國際組織代表共同啟動儀式。

陳其邁接受媒體聯訪時表示，智慧城市的解決方案是用來解決眼前的問題，高市府極為重視數位轉型和淨零轉型工作的推進，同時積極與各產業攜手，發展數位技術應用和減碳技術等，以加速淨零轉型的步伐應對歐盟等國碳關稅的挑戰。

會場集結國內外超過150家廠商、550攤位參展，並有來自20個國家、3個國際組織與19個城市代表與會，展現高雄發展智慧城市的成果。

陳其邁強調，地方治理必須迅速作出回應，去年高雄參與杜拜COP28後，今年舉辦了以城市為基礎的全球首次City COP會議，邀請很多國家或WeGO及CityNet等合作城市平台，共同集思廣益，分享彼此城市治理的經驗，同時也分享高雄的成長和解決問題的經驗，與其他城市攜手共進。

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陳其邁也分享高雄在智慧交通方案的成果，他表示，透過大數據的運用，成功解決交通壅塞問題，更以去年BLACKPINK演唱會為例，疏散時間由2小時縮短至1.5小時，節省60%時間，顯著提升城市交通效率。

「2024高雄智慧城市展」主題聚焦「數位綠色，雙軸轉型」，展示5G、AI、物聯網、大數據等應用，內容涵蓋智慧治理、智慧醫療、智慧製造、智慧農漁業等數百項智慧應用技術，研考會表示，除展示高雄城市轉型成果，也積極媒合淨零商機，讓高雄技術邁向國際市場。（編輯：謝雅竹）1130321