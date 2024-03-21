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碳費能否第1季公布 薛富盛：尊重審議委員決定

2024/3/21 14:56
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（中央社記者張雄風台北21日電）環境部26日將召開第2次碳費審議會，外界關心這次是否能拍板定案。環境部長薛富盛今天表示，這些由審議會全權處理，若第1季未能如期公布碳費費率，尊重委員決定。

碳費費率審議會將於26日召開第2次會議，由於環境部一再表示將於今年第1季決定碳費費率，因此各界關注這次審議會討論發展。

環境部於15日召開首次碳費費率審議會，主要針對法規框架等進行初步討論，預計第2次會議就會進入實質討論。

薛富盛今天接受媒體聯訪時表示，現在他並沒有參加審議會，碳費什麼時候能夠決定、如何決定，就由審議會全權處理。

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薛富盛補充，整個大環境的變化，審議會都會綜合考量，如物價指數、產業國際競爭力、國家減碳時程表等；碳費費率可能會影響未來台灣淨零減碳，520也將到來，是否要在新內閣成立前就決定，外界也有不同聲音，這些都會納入考量。

至於如果26日未能做出決議，是否會趕在3月底前再開會，薛富盛強調，接下來4月若電費調漲，委員可能會有不同的想法，若第1季未能如期公布碳費費率，這部分也尊重委員決定。（編輯：管中維）1130321

#薛富盛
#碳費
#淨零台灣
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